За 2021 год количество проданных автомобилей в Петербурге выросло на треть

Об этом 29 сентября сообщило аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

В Петербурге за восемь месяцев выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на треть.

«В Санкт-Петербурге в январе-августе 2021 года было продано 100,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 35% больше, чем за восемь месяцев 2020 года», — сообщает агентство.

На петербургском рынке сохраняется дефицит автомобилей, вызванный кризисом в поставках полупроводников для автопрома.

Лидером продаж на авторынке Петербурга впервые стал Hyundai.С января по май первое место досталось KIA, а по итогам первого полугодия — LADA.