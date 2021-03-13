Собчак предложили миллион рублей за ужин, ведущая лишь поглумилась

Телеведущая Ксения Собчак получила предложение поужинать с чиновником за 10 тыс. долларов (примерно миллион рублей). Об этом она рассказала в своем блоге, добавив, что еще может дать фору молодым.

Впрочем, предложение знаменитость высмеяла, отметив, что ей "почти приятно" в ее 39 лет, а вот в 20 лет она бы обиделась.

"Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться", - отметила она.