Супруг женщины, погибшей в ДТП с участием Собчак, остался не удовлетворен решением суда, но обжаловать его не будет

Пострадавшим в результате страшного ДТП на территории Сочи, в котором был замешан автомобиль блогера Ксении Собчак, выплатили компенсацию, вот только ее размер не удовлетворил мужа погибшей после столкновения женщины.

Адлерский районный суд взыскал 500 тысяч рублей с водителя машины Mercedes, в котором и находилась популярная телеведущая во время аварии, произошедшей на территории Сочи в 201 году. В результате инцидента погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, супруг женщины остался недоволен решением суда и наказанием. Об этом мужчина поделился с телеканалом "360".

Отмечается, что вся сумма хоть и была выплачена сразу, конечно же, не сможет покрыть произошедшего. Однако решение суда пострадавший обжаловать не будет, так как сроки вышли, а приговор по этому делу долго не предоставляли.

По мнению мужчины ни следствие, ни заседание суда не проходили должным образом.

Всего в результате ДТП компенсацию выплатили двум потерпевшим. Мужу погибшей - 300 тысяч, и второму - оставшиеся 200 тысяч. Напомним, что 9 октября 2021 года водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся с Volkswagen на встречной полосе.

Спустя год водителя автомобиля признали виновным и приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении.