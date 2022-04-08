Какие артисты выступают перед участниками спецоперации на Украине, а какие уехали из страны

После начала спецоперации России на Украине отечественный шоу-бизнес разделился на два лагеря: некоторые представители решили уехать за рубеж, а другие напротив, выступают перед участниками спецоперации. Рассказываем, кто остался, а кто уехал из страны.

В Петербурге перед раненными бойцами выступили народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, а также актер театра и кино Андрей Зибров. Они сыграли известные песни для пациентов и сотрудников Военно-медицинской академию им. С.М. Кирова.

Также вниманием не обделил раненных военных актер Сергей Безруков. Он встретился с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. Владимир Винокур посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского в Красногорске.

В филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко в Москве проходящие лечение участники спецоперации на Украине смогли послушать концерт от заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров.

Однако многие артисты не отличились патриотичностью и покинули Россию после начала спецоперации. Среди них Ольга Бузова, которая 13 марта улетела в Арабские Эмираты, а Алла Пугачева и Максим Галкин отправились в Израиль.

Также в Израиле находится и Иван Ургант. По его словам, он ушел в отпуск и обещал вернуться. Эмигрировал из России и Семен Слепаков. Он подтвердил информацию об отъезде, но не стал уточнять куда уехал.

Одной из первых страну покинула журналист Ксения Собчак. Вместе с ней уехали её муж Константин Богомолов и 5-летний сын.

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