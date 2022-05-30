Собчак напугал двор на Бассейной улице в Петербурге

Журналиста Ксению Собчак напугал петербургский двор на Бассейной улице. В своем телеграм-канале она поделилась своими впечатлениями.

В странной композиции ее особо удивила входная группа - львы, двуглавый орел, флаги, символы СССР и зловещая красная мельница. Эксперты посоветовали, куда можно пожаловаться на опасные цветники и украшения из покрышек.

"Сначала хотела пошутить про дом повышенной державности, но на видео столько всего", - уточнила блогер.

По ее словам, двор напоминает сцену из триллера. Судя по видео, для украшения своего двора местные жители принесли из дома все ненужные вещи. Там можно заметить мягкие игрушки и даже сувениры из поездок.