СМИ: Ксения Собчак получила гражданство Израиля

Гражданство Израиля получила журналистка Ксения Собчак. Ранее она продала недвижимость в Москве.

Как собщает израильское издание Haaretz со ссылкой на собственный источник, также получил гражданство и её сын. Сама телеведущая эту информацию не прокомментировала.

При этом в начале марта Собчак опровергала слухи об эмиграции из России, а новости о вылете из страны назвала поездкой, которая была связана с давно запланированным путешествием на время отпуска.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что Собчак попросила россиян помочь ей деньгами. По её словам, отключение монетизации YouTube лишило её заработков с выпусков.