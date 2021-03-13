Адвокат рассказал, почему суд не арестовал насильников несовершеннолетней петербурженки

Адвокат Александр Лычагин рассказал, что избрание меры пресечения подозреваемым в преступлении находится в компетенции суда. Об этом он сказал "Невским новостям", комментируя решение Приморского суда отпустить одного из трех подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки в квартире на Морском проспекте на Крестовском острове.



"Именно суду поручено избирать меру пресечения", - подчеркнул правозащитник, добавив, что в современной практике не редкость, что подозреваемым по одному преступлению избирают разные меры пресечения.



Лычагин также отметил, что наказание будет зависеть от обстоятельств уголовного дела и решения суда.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее суд не стал арестовывать подозреваемого по делу об изнасиловании школьницы. Молодые парни отметили, что девушка сама их пригласила.