Петербург оказался на втором месте среди городов РФ по росту преступности

Санкт-Петербург вошел в тройку городов, где сильно выросла преступность за прошлый год. Генеральная прокуратура РФ подвела итоги 2020 года по этому показателю среди городов России, и на первом месте оказался Севастополь.

В крымском порту случаи криминала участились на 44% по сравнению с предыдущим годом.

В Петербурге этот показатель составил 26%. На третьем месте, как ни странно, Ленобласть с 13%, пишет "ПД".

Меньше всего преступлений зарегистрировано в Чечне, Северной Осетии и Адыгее - там зафиксирован отрицательный рост преступности.