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Исследователи из Петербурга рассчитали, во сколько "оценивается" российская преступность

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В Петербурге выяснили, сколько денег может понадобиться жертвам преступлений, чтобы компенсировать полученный негативный опыт.

В общей сложности издержки от преступности в РФ составили 1,75 триллиона рублей или 1,3 % ВВП в 2021 году. Эти деньги необходимы жертвам в качестве компенсации негативного опыта. Об этом пишет РБК.

Результаты соответствующего исследования предоставили специалисты из петербургского Европейского университета. Оказалось, что «стоимость» одного преступления на территории России в среднем обходится в 135,2 тысячи рублей.

Кроме того, специалисты смогли рассчитать общий уровень страха перед преступностью. Жертвами боятся оказаться 42,5% опрошенных, "стоимость" их переживаний оценивается в 6,82 триллиона рублей, что составило 5,2 % ВВП.

Известно, что в опросе приняли участие три тысячи потерпевших и 11,4 тысячи граждан без такого опыта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год в Санкт-Петербурге на незаконном получении денежных средств попались более 420 должностных лиц. В целом было выявлено около 900 коррупционных нарушений.

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