Ленинградский зоопарк опубликовал видео с радостной выдрой Фиником

Ленинградский зоопарк поделился позитивным видео с купанием выдры Финика. Животное задорно плещется в проруби. Кадры появились в Instagram-аккаунте питомника.

"Погода в Санкт-Петербурге не радует, однако Финик доказывает, что холод и ветер – не помехи хорошему настроению", - гласит подпись к записи.

В зоопарке напоминают, что посетители могут посмотреть на кормление животных. Например, выдру кормят ежедневно в 15:20.

Отметим, что выдры занесены в петербургскую Красную книгу.