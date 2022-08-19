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Похитителю ящерицы из Ленинградского зоопарка могут добавить еще одну статью

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В Петербурге суд отправил под стражу двух обвиняемых по делу о краже ящерицы из Ленинградского зоопарка. В результате действий злоумышленников животное скончалось.

В беседе с “МК в Питере” исполнительный директор “Альянса защитников животных: Юрий Корецких рассказал о том, как изменилась ситуация с защитой прав животных, а также дал оценку перспективам дела о похищенной рептилии.

По его словам, хоть пока суд и рассматривает дело по статье за кражу, укравшим ящерицу может грозить статья 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), так как рептилия получила увечья и умерла.

Также Юрий сказал, что отстаивать права животных сложно, когда действия злодеев не попадают под уголовную ответственность. Но эксперт заметил, что за последние несколько лет возбуждаются все больше дел, что указывает на определенный прогресс.

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