После жалоб активистов в "Севкабель Порту" закрыли корги-кафе

В Петербурге приостановило работу корги-кафе, которое вызвало шквал споров среди горожан. Информация об этом появилась на официальной странице "Севкабель Порта" в социальной сети "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что общественное простраество приостановило деятельность Corgi Club. Отмечается, что изначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. В "Севкабель Порту" объяснили, что первоначально предполагалось создать специализированный клуб любителей корги. Там хозяева и их питомцы могли бы общаться и проводить время вместе. Однако открывшееся только неделю назад кафе работало по принципу контактного зоопарка. Тем временем в саду Сан-Галли произошло, наоборот, положительное событие. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", там после реставрации открылась скульптура "Рождение Афродиты".

В общественном пространстве уточнили, что все контакты с животными остановили. В понедельник, 29 августа, на оперативном совещании будет решаться вопрос о дальнейшем взаимодействии с арендатором.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что депутаты Петербурга призвали выделять бюджетные средства на приюты для животных.