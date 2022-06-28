Депутаты Петербурга призвали выделять бюджетные средства на приюты для животных

В Санкт-Петербурге депутаты ЗакСа выдвинули идею о том, чтобы выделять из городского бюджета средства на строительство и благоустройство приютов для животных, поскольку в существующих организациях уже нет мест для того, чтобы размещать новых бездомных зверей.

Как сообщает в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Денис Четвербок, увеличение числа частных приютов за счет государственного бюджета может оказать весьма серьезную поддержку организациям, которые помогают животным с улиц.

На момент июня 2022 года в Санкт-Петербурге находится 17 частных приютов, которые являются домом для двух тысяч кошек и двух тысяч собак. Однако в скором времени в городе должно появиться два новых приюта, которые будут являться государственными. Несмотря на это, мест для бездомных животных все равно не хватает.

По мнению Дениса Четвербокова, привлечь частных инвесторов может государственно-частное партнерство. Данная система уже ни раз доказывала свою надежность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что приюты Северной столицы будут получать субсидии, которые помогут в содержании бездомных животных.