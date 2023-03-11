В Ленинградском зоопарке закроют кассы

Кассы Ленинградского зоопарка в выходные дни будут закрыты. С понедельника вход будет осуществляться только по электронным билетам.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в выходные, 11 и 12 марта, кассы будут закрыты. С понедельника, 13 марта, сходить посмотреть на животных можно будет только по электронному билету, который можно приобрести на сайте. Онлайн-билеты действуют только в выбранный день.

Посетители, купившие льготные билеты, должны предъявить контролеру подтверждающие право на льготу документы. Также если был приобретен бумажный билет до 13 марта, и он не был использован, то его можно будет предъявить на входе контролеру.

Напомним, что билет в зоопарк для взрослого стоит 600 рублей, для детей до 18 лет — за 200 рублей. Для детей дошкольного возраста вход бесплатный. Пенсионеры и студенты могут попасть в зоопарк за 300 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградском зоопарки планируются некоторые изменения с приходом нового руководителя.