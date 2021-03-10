Петербуржцы заметили ледяные изваяния у Петропавловской крепости

Жители Петербурга заметили и запечатлели на фото необычные композиции изо льда, которые появились у Петропавловской крепости. Достаточно высокие строения - примерно до пояса взрослому человеку - заметили очевидцы, о чем они пишут в группе "ВКонтакте".

Их могли построить дети, предположили пользователи.

"Невские новости" пишут, что скульптуры появились благодаря коллективному труду: их строили взрослые и дети. Мороз не помешал петербуржцам приятно и весело проводить время на свежем воздухе.

Строения достаточно простые: это куски льда неопределенной формы, сложенные друг на друга в столбики.

В МЧС, между тем, напомнили, что выходить на лед Невы и других петербургских водоемов опасно. Запрет на нахождение на льду действует до 15 апреля.