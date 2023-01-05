Петербуржцам рассказали о пользе для здоровья от лепки снеговика

Во время новогодних каникул можно совместить приятное с полезным, а именно заняться активным зимнем досугом. Даже лепка снеговика является полезной для здоровья. Погода в Петербурге как раз распологает к лепке снежных фигур, так как город вновь начало засыпать снегом.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, на лепку снеговика тратится около 300 калорий. Кроме того, как отмечет специалист, тренируются мышцы спины и рук.

К слову, про снежные фигуры. Как пишет “МК в Мурманске”, вблизи Домика Моржей у Семеновского озера в столице Заполярья появилась снежная скульптура моржа. Автором работы стал Артем Собинин. В группе “Моржи города Мурманска +...” в социальной сети “Вконтакте” пользователям предложили выбрать название для скульптуры.