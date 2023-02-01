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Памятник Александру III перед Мраморным дворцом впервые очистят от коррозии и приведут в порядок

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© Фото: Скриншот Google maps

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Впервые за 114 лет в Санкт-Петербурге проведут реставрацию памятника императору Александру III. Известно, что судьба его сложилась крайне трагично, и скульптура уже очень давно требует реставрации.

Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина рассказала, что работы, которые проведут для усовершенствования внешнего вида памятника Александру III, расположенного прямо перед Мраморным дворцом, будут затратными из-за его размеров и конструкции. Сначала специалисты проведут исследование, а после займутся устранением следов коррозии и разрушения. Сейчас идет активный поиск спонсоров. Об этом специалист поделилась с ТАСС.

Отмечается, что реставрация займет не меньше года, при этом комплексное обследование скульптуры начнут уже этой весной.

Выяснилось, что раньше памятник даже был декорацией к революционным событиям, его ставили в клетку, дополняя разными элементами. В 1937 году скульптуру переплавили, однако сотрудники Русского музея смогли спасти памятник и перевезти его во внутренний двор Мраморного Дворца. Скульптура пережила блокаду, потом лежала на боку и только в 1950-е годы снова была поставлена.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что специалисты рассказали, какие неожиданные находки их ждали во время реставрации  памятника Николаю I, расположенного на Исаакиевской площади. 

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