Смотритель Никольского кладбища сообщил о чудесном явлении святого

Молодой человек, назвавшийся смотрителем Никольского кладбища Александро-Невской Лавры, рассказал про чудесное явление, свидетелем которого он стал. Мужчина сообщил, что его зовут Клауд Роммель в видеоролике, который он разместил "ВКонтакте".

Он рассказал, что обходил кладбище и заметил некое свечение. По его мнению, это было чудесное явление Иоанна Кронштадтского. После раздался громкий хлопок, сообщил мужчина, а на земле остался портрет с надписью на старославянском. Смотритель не запечатлел явление и никаких его следов не осталось.



Епископ Кронштадтский Назарий, комментируя видеоролик, отметил, что «удостаиваются подлинного чуда очень и очень редкие люди, настоящие подвижники».



"Святые отцы говорят: если было тебе видение – помолчи об этом. Мы знаем, что видения или явления, как и «пророческие» сны, могут быть следствием душевной болезни или временного помутнения, для них может быть какая-то психологическая или духовная причина", - цитирует слова епископа Кронштадтского «КП».