Официально организовывать панихиду по Жириновскому в Петербурге не планируется

Общей панихиды, которую служат по всем городским храмам, по Владимиру Жириновскому организовывать не планируется. Об этом «МК в Питере» рассказали в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Там также напомнили, что заказать проведение панихиды в отдельной церкви может любой прихожанин.

Как пояснила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова, службы проводятся по просьбе тех, кому дорог усопший. При этом не важно, где именно человек умер и в каком городе проходит заупокойная служба.

Наталья Родоманова отметила, что официальных и специально подготовленных богослужений не планируется. Но если человек был верующим и ходил в храм, а также планируется провести отпевание, то поминальные службы — панихиды могут проводиться в любом храме Русской православной церкви.

Похороны Владимира Жириновского пройдут в Москве на Троекуровском кладбище 8 апреля. Политик скончался в возрасте 75 лет.