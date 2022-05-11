РПЦ просит передать пять зданий на Васильевском острове

Пять зданий на Камской улице просит передать в собственность Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви у Комитета имущественных отношений. Здания находятся рядом со входом на Смоленском кладбище.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о нежилых зданиях, которые находятся в безвозмездном пользовании РПЦ. Они находятся по адресам: литера Е дома № 24, литера Д дома № 22, литера Г дома № 20, литера В дома № 18 и литера Б дома № 16.

Уточняется, что эти строения возвели в период с 1883 по 1900 год и принадлежат церкви Смоленской иконы Божией Матери. Постройки являются памятниками федерального значения. Сейчас в них расположены трапезная, паломническая гостиница, Музей святок Ксении Блаженной и воскресная школа Смоленского храма.