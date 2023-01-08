Причиной смерти настоятеля Николо-Богоявленского Морского собора стал сердечный приступ

После рождественской службы покинул этот мир настоятель Николо-Богоявленского морского собора, протоиерей Богдан Сойко. Мужчине было 84 года.

В пресс-службе петербургской митрополии РПЦ рассказали, что Богдан Сойко перед смертью седьмого января успел застать утреннюю рождественскую службу. В 10 утра он отслужил праздничную литургию и причастился, после чего скончался. Причиной смерти настоятеля стал сердечный приступ.

У Богдана Сойко на земле остались вдова и две взрослые дочери.

Известно, что панихиду по священнослужителю уже отслужили. В пресс-службе уточнили, что отпевание почившего проведут девятого января в Николо-Богоявленском соборе после Божественной литургии, которая начнется в 9:30 утра. В главе богослужения встанет митрополит Варсонофий.

Похороны Богдана Сойко пройдут на Никольском кладбище лавры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на 84-м году жизни четвертого января ушел из жизни заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ Адиль Велимеев.