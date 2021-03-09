В Ленобласти ожидают морозы до -33 градусов

В Ленинградской области в ночь на среду, 10 марта, температура воздуха до -20...-25 градусов, а в некоторых районах - до -33 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Крупных снегопадов не ожидается, однако осадки возможны.

Днем в среду будет не так холодно - около -13 градусов. А в ночь на четверг - снова резкое похолодание до -30.

Сотрудники МЧС просят водителей быть особо внимательными на дорогах, так как велика вероятность гололедицы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в самой Северной столице ночью также будет морозно. Днем в среду синоптики обещали примерно до -14 градусов.