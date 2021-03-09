В ночь на вторник, 9 марта, в Петербурге резко похолодало. В ночные часы температура опустилась примерно до -20 градусов. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха будет -11...-13 градусов.

На дорогах ожидается гололедица.



При этом атмосферное давление будет повышаться.

В ночь на среду снова будет очень морозно, до -22 градусов. И днем 10 марта ожидается температура около -14 градусов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее синоптики предупреждали, что после оттепели в Петербурге в марте еще будет морозно, а весеннее тепло придет в город только во второй половине месяца или апреле.