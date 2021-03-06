Россиянам посоветовали удалить с телефонов очень опасные приложения

Киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение. Об этом он сообщил в статье для журнала Forbes.

По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более 100 млн раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот.

SuperVPN подозревается в шпионских ПО, а также в сокрытии данных.

По словам Доффмана, на хакерском форуме недавно продали крупные базы данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN. Утечка охватила примерно 21 млн пользователей.

Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, выбирать известных разработчиков с проверенными отзывами и избегать бесплатных приложений.