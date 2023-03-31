На Ленинском злоумышленник ударил по голове петербурженку оставил ее без дорогостоящего телефона

В Красносельском районе Петербурга малознакомый мужчина напал на петербурженку и отобрал у нее рюкзак с дорогостоящим смартфоном. Злодей был задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 марта, в среду, в полицию обратилась женщина, 1984 года рождения, с сообщением, что вечером 17 марта малознакомый мужчина на Ленинском проспекте ударил ее рукой по голове, а затем похитил у нее рюкзак, в котором лежал мобильный телефон, стоимостью 44 500 рублей.

В четверг, 30 марта, на Краснопутиловской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 1990 года рождения.

Возбуждено уголовное дело части 2 по статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга двое злодеев вынесли товар из супермаркета, побив работника магазина, который пытался остановить преступников.