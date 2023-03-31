Петербуржца лишили смартфона под угрозой пистолета в подъезде дома на Среднерогатской

В Московском районе Петербурга молодой человек столкнулся в подъезде с двумя недоброжелателями, которые под угрозой пистолета отобрали у него смартфон.

Как сообщает AllNW, инцидент произошел в четверг, 30 марта. В полицию обратился петербуржец, 1998 года рождения, с сообщением о том, что в парадной дома на Среднерогатской улице на него напали двое незнакомых, которые потребовали отдать им мобильный телефон угрожая при этом предметом похожим на пистолет.

В итоге заявитель отдал злодеем телефон марки iPhone 11, стоимостью 25 тысяч рублей.

Правоохранители составили приметы на разбойников и приступили к их розыску и задержанию. Также были просмотрены записи с камер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.