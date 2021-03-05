Петербуржцев предупредили о сильном ветре

В субботу, 6 марта, ожидается усиление ветра в Санкт-Петербурге. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Северной столице. Порывы могут достигать 18 м/с.

Кроме того, в городе ожидается метель и снег. Снова выпадет достаточно большое его количество.

Из-за похолодания на дорогах снова будет гололед.

Спасатели просят петербуржцев быть максимально осторожными на тротуарах и за рулем, а также закрывать окна и балконные двери, не ставить автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Как писал Санкт-Петербург.ру, главный синоптик Александр Колесов отмечал, что пока в городе будет минусовая температура, а тепло вернется в город лишь после 11 марта.