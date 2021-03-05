Погода не сделает подарок петербурженкам на 8 Марта

В ближайшие выходные в Петербурге будет холодно и снежно. Об этом, как пишет "ПД", рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что после достаточно долгой оттепели в Северной столице начнет опускаться температура. Так, в минус столбики термометров опустятся уже к вечеру пятницы, 5 марта, а в ночь на 7 марта придет циклон, который поднимет ветер в городе и принесет с собой снег. Ветер будет достаточно сильный, предупредил Колесов.

Снова ожидаются мощные снегопады.

Ожидается, что циклон покинет город 8 марта, однако это неточно. Вероятно петербуржцам придется отмечать праздник скорее в зимней погоде, чем в весенней. Температура воздуха в этот день будет около -5...-7 градусов.

При этом в Ленобласти в выходные может быть и -15...-20 градусов, в зависимости от района.

Потепление прогнозируется не ранее 11 марта. Только после этой даты стоит ждать плюсовых температур в дневные часы. По ночам же по-прежнему будет ниже нуля.