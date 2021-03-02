В Петербурге засняли цветущие подснежники

Петербуржцы заметили на юге города расцветающие подснежники. В группе «Московский район. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» горожане разместили фото цветов.

Их заметили на проспекте Космонавтов и в Ботаническом саду.

Вестниками весны также стали скворцы на Варшавской улице.

Комментаторы радуются весне, наступившей не только календарно, но и вполне ощутимо. Однако синоптики, традиционно, не столь оптимистичны и отмечали не раз за последние дни (когда в Петербурге установилась оттепель), что морозы еще вернутся и март - все-таки зимний месяц. Согласно прогнозу, похолодание ожидается уже на этой неделе.