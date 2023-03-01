Зима 2023 года в Петербурге заняла 19 строчку в рейтинге самых теплых лет

В 2023 году зима выдалась теплой. Осадков при этом выпало достаточно, а вот солнечных дней явно не хватало.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале подвел итоги календарной зимы 2023 года, которая оказалась теплее нормы на 1,3 градуса. При этом средняя температура воздуха за три месяца достигла -2,8 градуса. В ряду самых теплых зима текущего года заняла 19 место.

В общей сложности Северную столицу все 75 зимних дней засыпало 150,8 мм осадков, что составляет 111 % от нормы. При этом солнце светило в городе 51,9 часа, а в течение 38 дней наблюдалась оттепель. По словам Колесова, теплее всего было 19 января, когда столбики термометра показывали +5 градусов. А вот самым холодным днем стало 8 января с отметками в -17,3 градусов.

Уточняется, что крепче всего морозы были в первой декаде января и последней декаде февраля 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 1 марта Петербург продолжает ждать теплый фронт. В город пришла календарная весна, но температуры все еще меняются в диапазоне от минуса до плюса.