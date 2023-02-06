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Петербуржцам рассказали о зимних грибах, пригодных в пищу

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© Фото: pxhere

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Зачастую собирание грибов не ассоциируется с зимнем временем года, однако и в холодный сезон в лесах Ленобласти можно найти грибы, которые могут оказаться вполне подходящими для употребления в пищу.

Как рассказал петербургский биолог Павел Глазков в своей группе “Каждой твари по паре / Павел Глазков” в соцсети “Вконтакте”, в лесу можно встретить зимних опят, имеющих также научное название фламмулина бархатистоножковая. Такое наименование было дано из-за бархатистой ножки гриба, имеющей темно-коричневый цвет. С возрастом гриба ножка может потемнеть до черного цвета. А вот шляпка, после оттаивания, становится темно-коричневой.

Эти опята спокойно переживают морозы до -10 градусов и, во время оттепели, продолжают рост. В теплые зимы их можно собирать до весны.

Также Глазков отмечает, что с ложными опятами эти грибы не получится спутать, так как ложные просто не выдерживают холодов. Зимние опята подходят для всех видов заготовок. Их можно варить, жарить, сушить, мариновать или замораживать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре о том, какая опятсность может грозить здоровью при употреблении в пищу ролл и суши.

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