Финляндия вводит ЧП из-за COVID-19

В Финляндии ввели ЧП - руководство страны решило, что эпидобстановка неблагоприятная и позволяет вводить такое положение.

Как сообщается на сайте финского кабмина, в государстве преобладают исключительные обстоятельства, поэтому закон о чрезвычайном положении вступает в силу немедленно.

В регионах, где коронавирус распространяется быстрее всего, будет закрыт общепит.

Не исключено, что гражданам Финляндии придется ограничить до минимума свои передвижения.

За последние пару недель в нескольких регионах страны наблюдается вспышка числа заразившихся коронавирусом. Так, очаги зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках.