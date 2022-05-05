На российско-финской границе продлены ограничения по коронавирусу

Финляндия объявила о продлении действующих коронавирусных ограничений на границе с Россией до 5 июня. Такое заявление сделали в правительстве страны. Уточняется, что в настоящее время въехать в Финляндию без ограничений могут все вакцинированные от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, а также Европейским медицинским регулятором. Произведенные в России вакцины от коронавируса в число таковых не входят.

Россияне могут въехать в Финляндию при наличии оснований. В качестве таковых могут выступать вид на жительство в стране, учеба или работа, а также встреча с родственниками.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что нелегальные «финские ярмарки» Петербурга пострадали от санкций.