Финляндия откроет границу для россиян с 30 июня

Финляндия открывает границы для туристов из России с 30 июня. С этого дня больше не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19.

Помимо этого, туристов из третьих стран, в том числе и россиян, освободят от сдачи анализов на коронавирус при пересечении границы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Финляндии.

Органы здравоохранения страны посчитали, что на данный момент нет медицинских оснований для ограничений на внешних границах.

Власти республики ожидают, что снятие коронавирусных ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может возрасти трафик на восточной границе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что общество «Финляндия–Россия» приняло решение покинуть Россию. В связи этим будет полностью прекращена деятельность Института Финляндии в стране.