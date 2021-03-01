В РФ изменили правила получения детских пособий

С 1 марта для россиян изменились правила начисления детских пособий. Раньше действовал порядок выдачи ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов, без заявления. Как передает РИА Новости, с сегодняшнего дня он перестает действовать.

Выплату детских пособий упрощали на время пандемии коронавируса. В связи со сложной обстановкой в стране выплаты начисляли автоматически. Однако теперь для продления детских выплат мамам и папам необходимо будет собирать документы для органов соцзащиты и ПФР.

Законодательство устанавливает, что переоформление пособий должно проводиться ежегодно после каждого дня рождения ребенка. Также нужно уведомлять органы о смене места жительства и прекращении выплат.