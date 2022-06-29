Многие российские семьи до конца июня получат выплату от Пенсионного фонда

Многие россияне в скором времени обрадуются денежной выплате от Пенсионного фонда. Однако для получения денег было необходимо написать заявление.

Выплату от ПФР получат российские семьи с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Претендовать на поддержку от Пенсионного фонда могут граждане с низкими доходами. Для получения денег необходимо было написать заявление.

Россияне, которые написали заявление в июне, получат деньги сразу за три месяца, потому что выплата была назначена с апреля. Поэтому заявителям на банковскую карту поступит довольно крупная сумма. С учетом сроков согласования документов, которые необходимы для пособия, россиянам деньги на счет придут до 30 июня.

В базовом варианте размер выплаты составит половину от детского прожиточного минимума. Средняя сумма по стране равняется 6750 рублей. Однако, если суммы недостаточно, то размер выплаты составит 75 процентов от минимума.

В случае, если и этот вариант не подходит, то ПФР выплатит полную стоимость детского прожиточного минимума. В среднем по России это 13 500 рублей. За три месяца россияне смогут получить до 40 500 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новые выплаты на детей.