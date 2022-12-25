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В Петербурге начнут выплачивать единое пособие беременным и детям с начала 2023 года

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С 1 января следующего, 2023-го, года в Петербурге беременным и детям будут выплачивать новое единое пособие.

Как пишет Neva.Today, новое пособие объединит сразу несколько пособий федерального и регионального уровней. Таким образом будут объединены выплаты по беременности тем, кто встал на учет на раннем сроке, пособие на ребенка от трех до семи лет, выплаты на ребенка от восьми до 17 лет и другие виды поддержки.

На поддержку могут рассчитывать семьи, которые в ней действительно нуждаются. Например, те семьи, которым не хватает финансовой поддержки или есть ребенок с определенными заболеваниями.

Также назначенное до 31 декабря пособие будет действовать и после 1 января 2023 года до момента истечения срока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что россияне,рожденные с 1957 по 1997 год, могут рассчитывать на выплату в 35 тысяч рублей. Но для этого необходимо выполнить условие: гражданам необходимо взять на попечение ребенка.

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