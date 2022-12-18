Россияне в возрасте от 25 до 65 лет смогут получить выплаты в размере 35 тысяч рублей

Жители России, рожденные с 1957 по 1997 год, могут рассчитывать на выплату в 35 тысяч рублей. Однако для этого необходимо выполнить условие: гражданам необходимо взять на попечение ребенка.

Россияне в возрасте от 25 до 65 лет могут рассчитывать на денежные выплаты в размере 35 тысяч рублей. Однако для получения финансовой поддержки необходимо выполнить одно условие – взять ребенка из детского дома. Размеры выплат могут варьироваться от региона. Об этом сообщает Neva.Today.

Получить выплату могут как и новоиспеченные приемные родители, так и опекуны, попечители, усыновители. Минимальный размер выплаты составляет порядка 20 тысяч рублей. А если ребенку исполнилось восемь лет или семья берет на попечение детей с инвалидностью, то сумма вырастает до 144 тысяч рублей.

На уровне региона положены дополнительные выплаты.

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