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Новые правила: какие изменения произошли в Петербурге с 1 октября

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© Фото: Baltphoto

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Новые законы и правила вступившие с середины осени этого года в Петербурге, в основном качаются транспортной и финансовой сфер.

“МК в Питере” рассказал об главных изменениях. Так, например, 1 октября началась индексация пенсий неработающих россиян, достигших 80‑летнего возраста. Пенсии военнослужащих, не были проиндексированы 1 октября, так как в июне выплаты военнослужащим были увеличены на 10%.

Если говорить про детские пособия, то для тех, кто успел подать заявление в ПФР, будут предоставлены выплаты на детей от 8 до 17 лет. Поддержка рассчитана на те семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.

 

В городе продолжают расширяться зоны платных парковок. С 1 октября жители Адмиралтейского района Петербурга могут оформить парковочное разрешение, дабы не платить по часовому тарифу. Также с недавних пор произошли изменения в ОСАГО — вступили четыре новых правила.

Что касается общественного транспорта, то были введены изменения в автобусные маршруты № 199 и 271. Стоит упомянуть о том, что на 6,52% будет проиндексированы тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах по российским железным дорогам.

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