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Семьи с детьми из Петербурга и Ленобласти получили 286 миллионов рублей

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© Фото: pixabay.com

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В Петербурге и Ленинградской области суммарные выплаты семьям с детьми составили 286 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда России.

Эту сумму выплатили семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, чей доход на человека ниже регионального прожиточного минимума. Выплаты начали производить 11 мая.

Чтобы получить выплату, заявитель и его дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Важно также, чтобы движимое и недвижимое имущество семьи соответствовало установленным требованиям.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы смогли подать заявление на выплату нового пособия досрочно. Пользуясь порталом Госуслуг, сделать это можно было уже 26 апреля.

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