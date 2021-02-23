В Петербурге собираются поднять затвор дамбы

В Петербурге 24 февраля в 9 утра поднимут затвор дамбы. На автомобильном движение это никак не скажется.

Специалисты будут проверять работоспособность гидротехнического оборудования одного из плоских подъемно-опускных затворов.

Работы согласованы со службой капитана морского порта «Большой порт Петербурга», они плановые.

Проверка завершится также в среду, в 18 ч.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в феврале движение в тоннеле дамбы было ограничено. Проезд был закрыт на Финской стороне, а после на Невской - велись ремонтные работы.