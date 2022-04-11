Движение по дамбе ограничили на пять дней

С 11 по 15 апреля ограничено движение по Кольцевой автодороге. Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, работы будут вестись в Финском транспортном отсеке дамбы (внешнее кольцо).

Водителям обо всех изменениях сообщат с помощью информационных табло, дорожной разметки, знаков, ограждений. В дирекции принесли извинения за временные неудобства и попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим.

Транспортный поток на дамбе могут периодически полностью останавливать на 7-10 минут. Это время понадобится для ввода и вывода техники в тоннель.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что утром понедельника в Петербурге наблюдались более сильные пробки, чем обычно.