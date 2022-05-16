Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничили до пятницы

В Невском транспортном отсеке петербургской дамбы с понедельника, 16 мая, стартовали ремонтные работы. В пресс-служба КЗС сообщили, что ремонт на участке внутреннего кольца КАД будет продолжаться до пятницы, 20 мая.

Для ввода и вывода в тоннель сппециальной техники движение мог периодически перекрывать полностью. Продолжительность таких перекрытий не превысит 7-10 минут.

Водителям об изменениях сообщат при помощи информационных табло, временных дорожных знаков и ограждений. В дирекции КЗС принесли извинения за временные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что остановку на площади Островского запретят на два дня из-за празднования столетнего юбилея Пионерской организации.