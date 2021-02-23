Члены КПРФ провели несогласованную акцию у крейсера "Аврора"

Петербургское отделение КПРФ провело акцию у крейсера "Аврора". Как пишет ЗАКС.Ру, она прошла в сквере в форме пикета, участие приняли около 70 человек.

Акция длилась лишь пару часов. В ее финале коммунисты возложили цветы к "Авроре" и разошлись.



Правоохранители следили за происходящим со стороны, задержаний не было, хотя на всякий случай у места проведения пикета стоял автозак.

Всероссийскую акцию в День защитника Отечества объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.