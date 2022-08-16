Петербургские градозащитники нашли альтернативную форму протеста против сноса исторических зданий

Градозащитники Петербурга нашли альтернативу запрещенным из-за ковида митингам. Теперь в знак протеста против закона № 820-7 «О границах зон охраны Санкт-Петербурга» они устраивают градозащитные краеведческие экскурсии.

В разговоре с Neva.Today один из основателей проекта, журналист и краевед Олег Мухин рассказал о том, как зародилась идея таких экскурсий и почему они необходимы. По словам Мухина, сама идея градозащитных экскурсий не нова. Такие экскурсии проводились еще в конце 1980-х, когда собирались сносить Дом Дельвига. На данный момент активисты провели уже три экскурсии. На последнюю пришло 80 человек.

Также на экскурсиях присутствуют несколько молодых людей в черном, скрывающих лица под масками, которые снимают все на телефон. По мнению журналиста, кто-то пытается таким образом провести акцию устрашения.

Мухин отмечает, что формат краеведческих градозащитных экскурсий, является позитивным и познавательным. По его мнению градозащитную идею поддерживают большинство петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что представители комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры стали фигурантами уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.