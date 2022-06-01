Подготовка к сносу исторических зданий обернулась уголовным делом против чиновников Смольного

Представители комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) стали фигурантами уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ, поводом для возбуждения дела стала подготовка к сносу исторических зданий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Следствие считает, что сотрудники КГИОП оформляли заключения, по которым исторические здания располагались вне объектов культурного наследия. Чтобы присвоить такой статус, год постройки здания изменялся на послереволюционный, что позволяло вывести объект из-под защиты соответствующего закона Санкт-Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с просьбой о защите исторических зданий Северной столицы к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратились более 50 депутатов городского парламента и муниципальных образований.