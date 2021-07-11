Более 20 велосипедистов легли на дорогу около Смольного в знак протеста

В Санкт-Петербурге около Смольного более 20 велосипедистов легли на дорогу со своими транспортными средствами. Данная акция приурочена к привлечению жителей Северной столицы к опасности дорожного движения.

Поводом для проведения акции стало ДТП, которое произошло 27 июня на проспекте Энгельса, где насмерть был сбит 23-летний велосипедист Эдуард Шалухов. Его знали во всем велосообществе СНГ. Юноша успел съездить на велосипеде в Беларусь, Ленинградскую область и Карпаты.

Целью акции велосипедистов является изменение приоритета участников движения на дорогах Петербурга. На первый план должны выходить пешеходы и велосипедисты, потому что они являются самыми незащищенными участниками движения.