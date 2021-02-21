Клуб "Космонавт" оштрафовали за коронавирусные нарушения

Петербургский суд оштрафовал клуб «Космонавт» за нарушение антикоронавирусных правил на200 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Отмечается, что суд рассматривал дело во второй раз. В декабре владельца заведения даже признали виновным, но не наказали. Однако позже Горсуд отменил это решение и направил разбирательство на второй круг.

Нарушения обнаружили в ноябре 2020 год, когда произошел скандал с многотысячным концертом Басты в Ледовом дворце, в ходе которого зрители не носили маски и не соблюдали дистанцию.

В случае с "Космонавтом" инспекторы установили, что стулья для посетителей в концертном зале и у барных стоек размещаются без соблюдения социальной дистанции, персонал заведения не осматривался на признаки респираторных заболеваний, а умывальники не были оборудованы дозаторами с антисептиками. Также были нарушения по использованию СИЗ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Ледовый дворец оштрафовали почти на 2 млн из-за концерта Басты.