Запашный осуждает проведение праздника "Алые паруса" в Петербурге

Известный дрессировщик, артист цирка и телеведущий Эдгард Запашный выразил осуждение по отношению к проведению концерта "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом дрессировщик поделился у себя на странице в социальной сети "Instagram".

"Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей!", - поделился Запашный. Он отметил, что недопустимо одновременно мотивировать граждан прививаться и проводить за бюджетные финансы фестивали с многотысячными зрителями, вроде концерта "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.