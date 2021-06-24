Gamma Festival в Петербурге перенесли на сентябрь из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге в период с 9 по 11 июля должен был пройти фестиваль электронной музыки и видеоарта Gamma Festival на площадке бывшего Завода имени Степана Разина. Однако в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в городе, а также вновь введенными ограничениями, мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года.



«В сложившейся ситуации мы вынуждены перенести основную программу фестиваля GAMMA 2021 на 18-19 сентября», — заявили организаторы Gamma Festival.

Кроме того, они добавили, что все ранее купленные билеты, а также вся запланирована программа сохранятся до следующей даты.